На Кара-Кече началась отгрузка угля для продажи населению

На угольном разрезе Кара-Кече с сегодняшнего дня началась отгрузка угля для дальнейшей продажи населению. Об этом 24.kg сообщили в «Кыргызкомуре».

В компании отметили, что стоимость угля на самом месторождении составляет 1 тысячу 450 сомов за тонну. Сколько топливо будет стоить для конечного потребителя, там не знают, так как не определяют ценовую политику.

«Топливные базы для реализации угля открывают органы местного самоуправления в каждой области. На сегодня по Чуйской области планируется открыть десять баз, в том числе две базы в Токмаке, Сокулуке и Бишкеке, одну — в Кара-Балте и три — на Аламединском рынке», — рассказали в «Кыргызкомуре».

Ранее сообщалось, что на разрезе Кара-Кече готовы к отгрузке 150 тысяч тонн угля. Население просят заранее заготавливать топливо к предстоящей зиме.