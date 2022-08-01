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Общество

Южная Корея хочет строить в Кыргызстане ГЭС

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с представителями Государственной корпорации водных ресурсов Республики Корея K-Water. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Глава министерства обратил внимание на сотрудничество Кыргызстана и Республики Корея по реализации совместных проектов в различных сферах, в том числе по линии Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA).

Исполнительный вице-президент K-Water Пак Пен Рок обсудил с главой профильного ведомства продвижение сотрудничества в области разработки, строительства и управления эксплуатацией ГЭС, а также в области водных ресурсов и водоснабжения.

Представители K-Water рассказали о намечающемся подписании меморандума с Министерством природных ресурсов и Минэнерго в области проектирования строительства малых ГЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241169/
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