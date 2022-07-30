Во время рейда на улице Кулиева в Бишкеке наложено штрафов на 43 тысячи сомов

Мобильная группа муниципальной администрации совместно с сотрудниками центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Бишкеку и муниципальной инспекции по благоустройству проверили соблюдение санитарных норм и правил, также благоустройство территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Управление Налоговой службы Ленинского района проверило уплату налогов и установку контрольно-кассовых машин в точках общественного питания, гостиниц и крупных хозяйствующих субъектов, расположенных по улице Кулиева. Сотрудники управления Патрульной службы милиции провели разъяснительные работы с горожанами, которые образовали стихийную автостоянку по этой улице.

По итогам рейда составлено 11 протоколов на 43 тысячи сомов, на штрафстоянку эвакуировали пять автомобилей.