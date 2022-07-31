1 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — улица Горького, 19;

9.00-12.00 — 8-й микрорайон, 28, 29, 30а, 30б, 44, 31а, 31б, отрезки улиц Орозбекова, Раззакова;

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 44, отрезки улиц Худайбергенова, Табалдиева, Целинной, Токтоналиева, Ахунбаева, Койбагарова, Белорусской, Юнусалиева, переулки Терский, Кубанский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Камбар-Ата), «Нур», село Нижняя Ала-Арча (улицы Курманалиева, Солнечная, Полевая, Мира, переулок Советский);

11.00-15.30 — 7-й микрорайон, 49/2, 49/3, 49/6, 49/7;

14.00-17.00 — 8-й микрорайон, 40, школа «Келечек»;

9.30-18.30 — отрезки улиц Ялтинской, Джалиля, Салиевой, Шайыр;

9.00-14.00 — отрезок улицы Абдрахманова;

13.00-17.00 — отрезок проспекта Чуй;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улица Бозболток), улицы Ак-Жалга, Алтын-Бак, Жаш-Муун, Залкар, Профессора Зимы.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Фрунзе, Садовая, Виноградная, Пушкина, Байбосуна, Некрасова, Жаштык, Мира), Бек-Тоо (полигон), Арчалы, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, Кашка-Суу (улицы Лесхоз, Эркин, Медерова, Достук, Озгоруш, Ала-Арчинская), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Раимбекова, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, Байтик, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Садовое (улицы Учхозная, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Ленинское (улица Набережная), Мыкан (насосная), Константиновка (улицы Новая, Цветочная), совхоз «Ала-Тоо» (улицы Людмилы, Бакая, Лагерная, Центральная, переулки Веселый, Новостройка), микрорайон «Учкун» (улицы Путейская, Алтын-Бак);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Камышановка (улица Фрунзе), Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупской, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Мира, Токтогула, жилмассив «Поле-Чудес»), совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Новосадовая, Юбилейная);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Советская, Токтогула, Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября, Советская, Ленина, Кайназаровой, Комсомольская, Садовая, Фрунзе, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Труда, Мельничная, Карагачевая, переулок Карагачевый), Романовка (МТФ);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Советская), Александровка (улица Ленина), Беш-Терек (хозяйство «Эркин»), Беловодское (улица Крупской);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинды (улицы Джуматаева, Космонавтов), села Вознесеновка, Эфиронос (улицы Степная, Самат-Ата);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Атая, Кирова, Манаса, Мичурина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (от улицы Фурманова до Береговой);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 25, 18, 26, 70, 71, 66, 69);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Ибраимова, Маркса), Ак-Бешим (улицы Туткабаева, Дордош);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Тюз, Кашка (улица Шоссейная).

3 Ошская область

8.00-18.00 — Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Черемушки», улицы Моминова, Амир Тимур, Абдувалиева, Мирзаева, Юбилейная, Закирова, Абдыкадырова, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Молдо Нияза, Санкт-Петербургская, Степная, Алиева, участок Дыйкан-Кыштак).

4 Баткенская область Баткенская область