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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 570,1 миллиона, умерли более 6,3 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 283 тысячи 195 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 570 миллионов 146 тысяч 207 человек. Больше всего в США (90 миллионов 410 тысяч 386), Индии (43 миллиона 888 тысяч 755), Бразилии (33 миллиона 591 тысяча 356), Франции (32 миллиона 621 тысяча 366), Великобритании (23 миллиона 422 тысячи 751), России (18 миллионов 262 тысячи 88), Турции (15 миллионов 524 тысячи 71), Аргентине (9 миллионов 507 тысяч 562), Иране (7 миллионов 328 тысяч 153), Колумбии (6 миллионов 247 тысяч 634), Испании (13 миллионов 204 тысячи 863), Италии (20 миллионов 660 тысяч 65) и Германии (30 миллионов 331 тысяча 133).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 384 тысяч 205. За трое суток показатель вырос на 3 тысячи 623 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 26 тысяч 951 человек, Бразилии — 676 тысяч 964, Индии — 526 тысяч 33, Мексике — 327 тысяч 73, России — 374 тысячи 411, Великобритании — 183 тысячи 416, Италии — 170 тысяч 875.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 201 тысячу 704 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 420 тысяч 890, Узбекистане — 242 тысячи 691, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240469/
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