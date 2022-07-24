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Общество

Завтра в Юго-Западной части Бишкека не будет холодной воды

Завтра в Юго-Западной части Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водозаборе «Гагарина», водоводе на улицах Гагарина, Лагерной и на городских водопроводных сетях.

Воды не будет завтра, 25 июля, с 9.00 до 21.00 на улицах Толстого, Бакаева, Алтымышева, Джунусалиева, Гагарина, Муромской, Циолковского, Тимура Фрунзе, Омуракунова, Алыкулова, а также в жилмассиве «Ак-Орго» севернее улицы Омуракунова, «Рабочем городке» и районе Института земледелия.

Муниципалитет просит своевременно запастись водой и приносит извинения за созданные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240397/
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