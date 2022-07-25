В Бишкеке 25 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +40 градусов. День уменьшился до 14 часов 45 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — жилмассив «Энесай» (улицы Энесай-1, Энесай-8, Энесай-9, Энесай-10, Энесай-11, Энесай-12, Энесай-13), отрезки улиц Брестской, 9 Января, Кустанайской, переулок Кустанайский;

9.00-17.00 — улицы Боконбаева, 104, отрезки улиц Медерова, Панфилова, Гастелло, Туюкской, Красной, Островского, Партизанской, Ахунбаева, Малдыбаева, Боронбая, Садырбаева, Гагарина, Корейской, Серпуховской, Оттукский, Каракумской, проспекта Дэн Сяопина, 4-й микрорайон, 21, село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Арычная, Набережная, Новая, Молодежная, Полевая, Тепличная);

9.00-18.00 — жилмассив «Жениш»;

9.30-11.30 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Ормокоева, Рысмендиева);

9.30-14.00 — отрезки улиц Боталиева, Фере, Профессора Зимы, Кокчетавской, Тоголока Молдо, Щербакова, переулки Карагайский, Нариманский, Мусорский ;

9.30-18.30 — улица Суюмбаева, 140, 142, проспект Чуй, 127;

10.00-15.00 — улица Кольбаева, 42;

12.00-18.00 — отрезки улиц Широкой, Новосельской, Керамической, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кожояр, Кемин, Исакеева, Кадыр-Аке, Кара-Жыгач);

13.00-17.00 — отрезки улиц Елебесова, Маяковского, Фере, Сеченова;

13.00-17.30 — отрезки улиц Власова, Садыгалиева, проспекта Дэн Сяопина.

У кого намечается той

Эркин Мукашев

Родился 25 июля 1962 года во Фрунзе. Композитор, певец, поэт.

Памятные даты

Родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения

Фото из интернета. Луиза Браун

Луиза Браун родилась 25 июля 1978 года. О ней узнал весь мир, потому что она стала первым ребенком, зачатие которого произошло вне организма матери. А английские врачи-ученые Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу, благодаря которым это стало возможным, превратились в национальных героев.

Журнал Newsweek посвятил Луизе Браун обложку. Газеты соревновались в громких заголовках: «Маленькая мисс Совершенство», «Весь мир в ее руках!», «Чудесное дитя!»

Первый выход женщины-космонавта в открытый космос

Фото из интернета. Светлана Савицкая

В 1984 году случился первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос, где провела 3 часа 35 минут, с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

Первый выход в космос совершен также советским космонавтом Алексеем Леоновым за 20 лет до полета Савицкой — 18 марта 1965-го.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Акмат Аманбаев

Родился 25 июля 1920 года в селе Кара-Булак Нарынского района. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1963), член Союза композиторов СССР (1942).

Крупным достижением Акмата Аманбаева является создание музыкальной комедии «Холостяки», кантатно-ораториальных сочинений, камерной и вокальной музыки. В соавторстве им написана опера «Айдар и Айша».

Многое сделал в становлении музыкального искусства республики, работая ассистентом главного дирижера Театра оперы и балета, директором музыкально-хореографического училища, директором и художественным руководителем Кыргосфилармонии. Многое сделал для совершенствования и развития оркестра народных инструментов.

Родился государственный деятель Ян Фишер

Родился 25 июля 1937 года в Кременчуге (Полтавская область). Заслуженный строитель КР.

В 1985-м назначен министром промышленности строительных материалов Киргизской ССР. В 1986 году — заместителем председателя Совета министров Киргизской ССР.

В Кыргызстане почти все более значимые стройки проходили под его контролем.

Ян Ефимович Фишер внес весомый вклад в дело укрепления и взаимодействия с государствами Содружества, работая на посту министра по сотрудничеству со странами СНГ с 1996 по 1998 год. В нелегких условиях адаптации к новым рыночным условиям в течение шести лет являлся полномочным представителем Кыргызской Республики на коллегии Межгосударственного экономического комитета экономического союза СНГ в Москве.

Умер 30 июня 2011-го.

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