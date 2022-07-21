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Общество

22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — улицы Тыныстанова, 64/1, Скрябина, 19, отрезки улиц Ремесленной, Гагарина, Юдахина, 8-й линии, Ахунбаева, Малдыбаева, Душанбинской, Ала-Арчинской, Бейшеналиевой, Киевской, проспекта Чуй, бульвара Молодая Гвардия, жилмассив «Нур», село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Арычная, Набережная, Новая, Молодежная, Полевая, Тепличная);
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Скрябина, Медерова, Панфилова;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Баха, Залкар, Улукман;
  • 9.30-12.00 — улицы Байтика Баатыра, 17/1, Ибраимова, 26,28, Шопокова, 29, Усенбаева, 3, переулок Топографический, 7;
  • 11.30-15.00 — улица Каралаева, 40/6, 38/1;
  • 13.00-16.30 — 7-й микрорайон, 14-17, 23/2, 23/3, 15/4;
  • 10.00-13.00 — улица Московская, 53,78/1.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Центральная, Лагерная), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытайуулу, Мурзалиева, Сегизбаева, школа, здание айыл окмоту), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя Стройка), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Заречная, Гидростроитель, Чапаева, Панфилова, Набережная), Лебединовка (улица Северная, проспект Победы), Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, переулок Южный), Константиновка (кормоцех), Арчалы (улицы Тош-Алыш, Токтогула, Адамкула);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира (вверх), Победы, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина, Северный), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), Новопавловка (улицы Ворошилова, Димитрова, Ала-Тоо, новостройка), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Машиностроительная);
  • 9.30-17.00 — село Комсомольское (улицы Лесная, Молодежная, Садовая, Средняя, Чуйская);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Киргизская, Токтогула, Ситникова, Кошевого, Дружбы, Советская, Луговая), Кыз-Моло (пекарня, улицы 27-го Партсъезда, Комсомольская), Ак-Торпок (улицы Центральная, школа), Петровка (улицы Озерная, Центральная), Ан-Арык, Предтеченка;

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Луговая, Труда, Тулебердиева, Киргизская, Пограничная, Оборонная, 50 лет Киргизии, Грибоедова, Чуйская, Орджоникидзе, Кооперативная, Интернациональная, Буденного, Горького, Калининская, Владимирова), село Суусамыр;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Каинда (улицы Джуматаева, Космонавтов), село Партсъезд;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, 50 лет Октября, Гагарина);
  • 9.00-17.00 — села Интернациональное, Жар-Баш, Бозбармак;

Иссык-Атинский

  • 9.00-17.00 — села Ивановка, Садовое;

Токмакский РЭС

  • 9.00-16.00 — город Токмак (улица Ленина);
  • 9.00-12.00 — город Токмак (улица Гравийная);

Чуйский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Дон-Арык, Советское, Карой, Алчалуу, Талды-Булак;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кызыл-Октябрь (улица Усонгул), Калмак-Ашуу (улица Боруева), Боролдой, Жол-Булак.
3
Ошская область
  • 8.00-18.00 — сельские управы Алай, Сарай, села Медресе, Жайылма, Додон, Кызыл-Октябрь, Кызылтал, Будалык, город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Черемушки», улицы Курманджан Датка, Мамырова, Атабаева, Калинина, Ахмедова, Моминова, Амир Тимур, Абдувалиева, Мирзаева, Юбилейная, Закирова, Абдыкадырова, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Молдо Нияз, Санкт-Петербургская, Степная, Алиева).
4
Баткенская область
  • 8.00-18.00 — сельская управа Чаувай, город Кадамджай.
5
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Абдрахманова, Гебзе, Коммунистическая, Пчеловодная, Жакыпова, Карла Маркса, Токтогул, Алыбакова, Токтогул, Московская, Гагарина, Ташкентская, Кыштобаева, Асаналиева, Кучукова, Орозова, Жусаева, Либнехта), села Кара-Коо, Михайловка, Маяк, Сары-Булун, Ынтымак, Шаты;
  • 8.00-17.00 — город Балыкчи (военный городок, район техникума).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240271/
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