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Общество

Вниманию водителей: на Иссык-Куле 20-21 июля ГУОБДД перейдет на усиленный режим

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 20 и 21 июля переходят на усиленный режим работы в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что возможны ограничения по передвижению автотранспорта на трассе.

«В Чолпон-Ате состоится 4-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, поэтому весь личный состав в эти дни будет нести службу в усиленном режиме», — проинформировали в ГУОБДД.

По данным ведомства, на трассе Аэропорт «Иссык-Куль» — Чолпон-Ата при проезде делегаций будут введены временные ограничения движения. Автомашины, оставленные вдоль дороги без присмотра, будут эвакуированы.

«В связи с важностью проводимых мероприятий просим жителей и гостей Иссык-Кульской области отнестись с пониманием. Также напоминаем о необходимости соблюдать правила и культуру вождения. Не оставлять транспортные средства вдоль дороги без присмотра. Не выезжать на встречные полосы движения во избежание искусственных заторов, пробок и неудобств другим участникам дорожного движения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239769/
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