За год число получателей гемодиализа выросло на 312 человек

За год число пациентов, получающих бюджетный программный гемодиализ, увеличилось на 312 человек. Об этом сообщила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования.

По ее данным, в реестре базы данных ФОМС «Гемодиализ» на конец июня состояло 2 тысячи 69 больных.

В фонде отметили, что с марта Минздрав передал ФОМС функции формирования списков пациентов с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, ведения общей базы данных пациентов.

Как сообщила заведующая сектором по мониторингу заместительной почечной терапии Фонда ОМС Айнур Мамашова, в среднем к ним поступает еженедельно около 15 заявлений от пациентов с просьбой о переводе на бюджетный гемодиализ.

Перечень необходимых документов и форма заявления размещены на сайте ФОМС. Документы для перевода принимаются в ФОМС ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Их также можно отправить на электронную почту: mail@foms.kg или foms.foms@mail.ru.

«Решение по итогам заседания комиссии публикуются на сайте фонда с указанием начальных букв фамилий, отчеств и имен (ФИО) и даты рождения пациентов, переведенных на бюджетный программный гемодиализ, и на аккаунте в Facebook», — отметили в ФОМС.

При возникновении вопросов можно обращаться в сектор по мониторингу заместительной почечной терапии фонда по телефону 0312664227 или на горячую линию 113.

Сегодня услуги бюджетного гемодиализа предоставляются в 38 организациях здравоохранения, в том числе в 35 частных.