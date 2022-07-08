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Общество

В Первомайском районе Бишкека отремонтируют 13 улиц

В Первомайском акимиате Бишкека состоялось заседание районного штаба по ремонту дорог. Об этом сообщает мэрия. 

Рассмотрены вопросы реализации II фазы концепции развития улично-дорожной сети Бишкека за счет грантовых средств правительства Китая на 2021-2022 годы. На территории Первомайского района предусмотрена реконструкция дорог на 13 улицах общей протяженностью 14,3 километра.

Уточняется, что завершено строительство тротуара на улице Коенкозова от Боконбаева до Чуйкова.
На отрезке улицы Архитекторской от Киргизской до МЧК в жилом массиве «Ак-Босого» завершено асфальтирование проезжей части, также ведутся работы по устройству тротуара.

На отрезке улицы Турусбекова (Манаса) от Ташкентской до Боталиева завершена реконструкция дороги, ведутся работы по строительству моста через БЧК.

По улице Манаса от Баялинова до Ташкентской протяженностью 900 метров работы завершены на 90 процентов. На улице Кулатова от Каракульской до Байтика Баатыра завершена реконструкция дороги на отрезке от Фатьянова до Каракульской, идут работы от Фатьянова до Байтика Баатыра.

На отрезке улицы Панфилова от Медерова до Ахунбаева протяженностью 1 тысяча метров ведутся работы по демонтажу препятствующих ремонту объектов. На пересечении улиц Туголбая Ата и Орозбекова работы временно приостановлены в связи с судебными разбирательствами с АЗС «Роснефть».

По итогам структурным и территориальным подразделениям поручено усилить работы по сносу или демонтажу препятствующих строений и объектов. Инженерным и коммунальным службам нужно завершить подготовку инженерных сетей к дорожным работам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239340/
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