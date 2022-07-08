В Кыргызстане только 22,5 процента школ имеют медицинские кабинеты

Презентованы итоги реализации плана по улучшению услуг здравоохранения в школах Кыргызстана. Об этом сообщает Минздрав.

В мероприятии, организованном в формате круглого стола, приняли участие сотрудники Министерства образования и науки, Минздрава, медицинские работники, представители международных и неправительственных организаций.

По словам заместителя министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой, круглый стол подвел годовые итоги реализации приказа по улучшению качества услуг здравоохранения в школах республики, которые стали возможны при поддержке фонда Ага Хана.

«Президент придает значение развитию школьной медицины, в Национальной программе до 2026 года ей уделен большой блок. Сейчас мы совершенствуем нашу правовую базу в этом направлении. В Кыргызстане более 2 тысяч школ, обучается больше миллиона детей. Достичь улучшения здоровья школьников, их успеваемости можно только за счет улучшения медицинского обслуживания. Это большие цифры. Мы рассматриваем возможность прикреплять школы к близлежащим ФАПам, стимулируя при этом врачей. Туда, где нет такой возможности, направлять отдельный медперсонал, обеспечивать школы медкабинетами», — сказала она.

Но только 22,5 процента школ страны имеют медицинские кабинеты и медперсонал. Остальные не имеют ни медкабинетов, ни медперсонала. Мы сделали расчеты, нам нужно более 1,2 тысячи врачей и 1,8 тысячи медсестер для всех школ. Бубужан Арыкбаева

Участники ознакомились с руководством для медицинских работников общеобразовательных организаций и учебно-методическим пособием для преподавателей медицинских вузов по курсу «Медицинские услуги в общеобразовательных организациях».

Уточняется, что работа по улучшению школьной медицины проводится в рамках программы здоровья и питания, которая состоит из двух задач: укрепление системы здравоохранения, улучшение материнского и детского здоровья, а также репродуктивного здоровья и продвижение гендерного равенства путем укрепления гражданского общества, уделяя при этом особое внимание женским организациям.