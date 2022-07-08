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Общество

Проверять содержание драгоценных металлов будет только гослаборатория

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора инициирует проект постановления для  усиления государственного контроля за содержанием драгоценных металлов при вывозе сырьевых товаров, содержащих золото, платину, серебро.

Разработчики напоминают, что, по Конституции, земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, пастбища, растительный и животный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики.

Однако в стране нет производственных мощностей, способных перерабатывать упорные руды золота. Поэтому у горных предприятий возникла необходимость вывоза руд и концентратов для переработки за пределы страны.

Был утвержден порядок вывоза и ввоза, указано, что в соответствии с ним горнодобывающие компании должны пройти определенные процедуры, в том числе инспекционный отбор проб и проведение их исследований.

На рынке инспекционных услуг доминируют основные четыре иностранные компании, но у них нет своих лабораторий. 

В 2021 году после получения аккредитации на рынок инспекционных услуг вошли государственное предприятие «Центральная лаборатория» при Министерстве природных ресурсов и центральная научно-исследовательская лаборатория Кара-Балтинского горнорудного комбината.

Есть также три частные. Инспекционный отбор проб является важным и основополагающим для последующего лабораторного определения состава полезных ископаемых в вывозимых рудах и концентратах. Поэтому принято решение усилить госконтроль за содержанием драгоценных металлов. Заниматься этим будет только ГП «Центральная лаборатория».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239305/
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