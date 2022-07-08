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Общество

Вниманию водителей: 9 июля в центре Бишкека будут перекрыты улицы

В Бишкеке во время праздничного намаза в честь Курман айта завтра, 9 июля, будут перекрыты ряд улиц с 4.00 до 8.00. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, для движения транспорта будут закрыты:

  • отрезок проспекта Чуй от улицы Тоголока Молдо до Тыныстанова;
  • отрезок улицы Фрунзе от улицы Тоголока Молдо до Тыныстанова;
  • перекресток улиц Тыныстанова и Абдумомунова;
  • перекрестки улиц Логвиненко, Панфилова, Орозбекова, Тыныстанова с проспектом Чуй и улицей Фрунзе.

УПСМ Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и во избежание заторов призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

патрульной милиции Бишкека
Фото патрульной милиции Бишкека

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239299/
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