Группу из 40 человек вывезли в Молдову. Возбуждено дело по незаконной миграции

В отношении организатора канала незаконной миграции возбуждено 31 дело. Материалы направлены в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, директор ОсОО «Грин Лайт Компани» 25-летняя Н.А., не имея разрешения на трудоустройство граждан Кыргызстана за рубежом, собрала группу из 40 человек, среди которых были и дети, чтобы переправить их в Европу и США. Затем, по данным милиции, их незаконно доставили через Украину в Молдову.

Там подозреваемая, вступив в сговор с иностранцами, продержала кыргызстанцев более 5 месяцев. В дальнейшем она пыталась через круизные и грузовые лайнеры переправить граждан в США и Европу. В итоге правоохранительные органы Молдовы возбудили уголовные дела на кыргызстанцев и их депортировали.

По данным Министерства юстиции, учредителем и руководителем ОсОО Международный образовательный центр «Грин Лайт Компани» является Нурпери Алымкожоева.