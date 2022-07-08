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Общество

Бишкекчане пожаловались на застройщика: «ТСТ-Сервис строй» ответил на претензии

«ТСТ-Сервис строй» опровергает жалобу жильцов о сдаче в эксплуатацию 12-этажного дома в 12-м микрорайоне Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в строительной компании.

Отметим, ранее они сообщили, что 70 процентов владельцев квартир заселились, но компания приостановила работу, не подключив коммуникации и не достроив дом.

«Мы не смогли завершить стройку в срок из-за пандемии коронавируса, правительство ввело режим ЧС, карантин, ограничения, мы вынуждены были приостановить все работы. Стоит отметить, что к тому же не все дольщики внесли оплату полностью. Чтобы сдать дом в эксплуатацию, должно быть завершено 80 процентов внутренних отделочных работ. С жильцами дома составлены договоры о приеме-передаче, чтобы они сделали отделку», —  проинформировали в компании.

Авторы жалобы сегодня сообщили редакции, что работы не возобновлены. Они также посетовали, что до сих пор в доме нет газа и горячей воды.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля при Госстрое обещали проинспектировать данный объект и проверить выполнение норм закона, в том числе меры безопасности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239284/
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