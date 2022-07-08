Афиша Бишкека на выходные: выставки и мастер-классы

Выставки, ярмарки

10 июля. Постоянные выставки музея

В Бишкеке после ремонта открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

10 июля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-25 июля. Международная выставка «Мы вместе»

Свои работы представят художники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана: Араншы Шаржанов, Шавкат Маматкаримов, Руслан Ибраимов, Бахрамжан Темиров и Азамат Абакиров.

«Галерея М», 10.00-20.00.

8-10 июля. Итоговая выставка мастерской Apollo

Это результат работы абитуриентов, которые в течение года осваивали для себя новые инструменты, медиа, саунд-арт, перформанс, изучая пространство искусства, а также исследовали для себя социальные взаимосвязи между собой.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

Концерты, фестивали

10 июля. Концерт «Молодая опера — молодой балет»

Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступят солисты оперы и балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.

Мастер-классы

10 июля. Арт-терапия «Эбру»

Эбру — техника рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу или другую твердую основу.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 16.00.