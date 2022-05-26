В Балыкчи планируют создать таксопарк электромашин. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызиндустрия».

По его данным, президент фирмы Жарасул Абдураимов встретился с представителями китайской автомобилестроительной компании Dongfeng Liuzhou Motor. Стороны обсудили возможность реализации совместных проектов.

Жарасул Абдураимов предложил организовать сборку электромобилей, электрических зарядных станций и электробусов в Кыргызстане. Планируется также создать электротаксопарк по оказанию услуг пассажирских перевозок по маршруту Бишкек — Балыкчи.

Стороны также поговорили о проблемах установки зарядных станций, обслуживании и системе оплаты. В конце встречи они согласовали вопрос подписания меморандума о взаимопонимании.