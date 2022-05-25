26 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 25, отрезки улиц Кайназаровой, Троицкой, Матыева, Асаналиева, Боконбаева, Молодой Гвардии, проспекта Жибек Жолу, улиц Лесной, Березовой, Коммунаров, Фучика, Республиканской, жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1», «Арча-Бешик» (улицы Кожомкулова, Парковая, Онежская, Карельская, Абдрахманова, Эркин-Тоо, Жениш, Чон-Арык, Азия, Таалай, Улан, Адигине, Торт-Куль, Жетиген, Западная);
- 9.00-18.00 — улицы Фучика, БЧК (фонтаны), жилмассив «Дордой» (ОсОО «Аваз строй», улица Дордой-3), отрезки улиц Щербакова, Орозбекова, Мусоргского, переулки Мариупольский, Изюмский, Российский;
- 9.30-14.00 — улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, 121, 121/1, проспект Чуй, 151, 153;
- 9.30-17.30 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, Зеленая, тупик Логвиненко);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Дордой» (улицы Дордой-3, Ибраимова, Крылова);
- 10.00-12.00 — жилмассив «Красностроительный» (улицы Андижанская, Наманганская, Адырская, Чон-Коргонская, переулки Коллекторный, Адырский);
- 12.00-17.00 — микрорайон «Джал», 9, 15, 38, 39, 41, 45а, 45б, Курчатова, 109/1;
- 13.00-16.00 — район, ограниченный улицами Абдрахманова, Сагынбая Манасчи, Усенбаева, Московской;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Мечникова, Суворова, переулки Крупский, Фонтанный.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-14.00 — села Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС;
- 9.00-17.00 — села Арашан (улицы Центральная, Акматова, Спортивная, Титова, Кошокбека), Виноградное (улицы Проектируемая, 6-й распред), Полевое (улица Полевая), Мыкан (улица Линейная), Беш-Кунгей (улицы Суракматова, Молдобаева, Жапарова, Осмоналы у. Мурзакула, Ташматова, Токсумакова, Сагыналиева, Проектируемая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 498, улицы Ала-Тоо, Эркин-Тоо, новостройка), Джаны-Пахта (улицы Мичурина, Полевая Станция, Северная, Молодежная, Западная, Атбашинская, Чолпонкулова, Ключевая, Спортивная, Столбовая, Садовая, переулки Атбашинский, Западный, Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), Сокулук (улицы Белинского, Труда, Фрунзе, Мельничная), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Ленина, Киргизская, Октябрьская);
- 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Первомайская, Пионерская), Фрунзе (улицы Западная, Садовая, Северная);
- 9.30-17.00 — село Тош-Булак (улица Береговая);
- 12.00-17.00 — село Сокулук (улица Карагачевая, переулок Карагачевый);
- 9.00-14.00 — села Сокулук (улицы Краснодарская, Железнодорожная), 1 Мая (улица Малабек);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — село Беш-Терек;
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Шолохова), Беловодское (улица Зорге), Садовое (улицы Киргизская, Токтогула), Сретенка (улица Центральная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кум-Арык, Панфиловское (улицы Тихонова, Лермонтова, Тилебалиева, Пионерская, Центральная, Октябрьская, Пушкина, Осмонова, Подгорная, Базарная, Южная, Первомайская, Заречная, переулки Почтовый, Каиндинский);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Пушкина, Энгельса, Новосельская, Школьная, Новосадовая, Автомобилистов, Колхозная, Московская), Алексеевка (улица Школьная), город Кара-Балта (улицы Кара-Балтинская, Энергетическая, Железнодорожная, Маяковского, Шопокова, Свердлова, Космическая, Пионерская, Октябрьская, Российская, Маркса);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Красная речка (улица Панфилова), Жетиген, Ак-Сай, Тельман, Сынташ;
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Линейная), Киргшелк (улица Садовая), Бирдик (улица Юбилейная);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Золотая Осень, Калыгул, Бурана, музей «Башня Бурана»;
Токмакский РЭС
- 9.00-18.00 — Токмак (улицы Ленина, 8 Марта, район «Газообмена», улица Горького, 2);
- 9.00-12.00 — Токмак (улицы Речная, Верхнелуговая);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — Орловка (улица Кудряшова), село Каинды (улицы Токомбаева, Мамбетова).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — села Ак-Жар, Сасык-Булак, Копуро-Базар, Бакай-Ата, Кызыл-Октябрь, Ак-Добо, Кызыл-Сай, Мин-Булак.
4Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Бает, Сары-Ой, Кара-Ой;
- 8.00-17.00 — пгт Пристань (частично), село Жолголот.
5Ошская область
- 8.00-17.00 — села Ачы, Беш-Мойнок, Достук, Манас, Кенжекул, Партсъезд, сельские управы Исанов, Кок-Бел, Папан, Керме-Тоо, город Ош (улицы Касымалиева, Краснофлотская, Гастелло, Щорса, Саидова, Руставели, участок «Дыйкан-Кыштак»).
6Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Жаны-Жер, Алга.