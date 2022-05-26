Планируйте маршрут заранее. Центр Бишкека сегодня будут перекрывать (карта)

Сегодня в Бишкеке будут перекрывать дороги в центре города из-за проведения I Евразийского экономического форума.

Ограничения будут вводить лишь на время проезда кортежей. По ситуации временно могут быть перекрыты и соседние улицы.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы столицы и Чуйской области перешли на усиленный вариант несения службы.

Председательство в ЕАЭС в 2022 году перешло к Кыргызстану. Евразийский экономический форум проводят в государстве, председательствующем в ЕАЭС. Мероприятие пройдет в Бишкеке сегодня. Кроме того, на сегодня запланирован и официальный визит в КР президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.