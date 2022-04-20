Ситуация в Украине: глава ООН призвал объявить «пасхальное перемирие»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к четырехдневной «гуманитарной паузе» — с четверга до православного пасхального воскресенья. Об этом сообщают «Новости ООН».

«Через пять дней украинцы и россияне будут отмечать Пасху. Этот праздник объединяет православных», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции.

Глава ООН подчеркнул, что Пасха — это время обновления, воскресения и надежды, время для размышлений, и она, по его словам, должна стать моментом единения. Но вместо празднования возрождения новой жизни эта Пасха совпадает с российским наступлением на востоке Украины. «Интенсивная концентрация сил и вооруженной мощи говорит о том, что предстоящий бой неизбежно будет еще более жестоким, кровавым и разрушительным», — сказал Генеральный секретарь ООН.

Он опасается, что огромных жертв среди гражданского населения не избежать. «Те потери, которые мы видели до сих пор, могут померкнуть по сравнению с предстоящим ужасом. Этого нельзя допустить», — отметил он.

Антониу Гутерриш с сожалением отметил, что пока усилия по прекращению огня в Украине не принесли никаких результатов. «Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе во время Страстной недели — с Великого четверга и до Пасхального воскресенья, 24 апреля...» — сказал глава ООН и призвал все стороны — всех борцов за мир во всем мире — присоединиться к его пасхальной инициативе.

Генеральный секретарь полагает, что перемирие поможет открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния. Организация Объединенных Наций готова направить в эти регионы свои автоколонны с гуманитарной помощью. ООН, по словам Антониу Гутерриша, уже представила Украине и России детальные планы будущей гуманитарной операции.

«Гуманитарная ситуация в Украине ужасает. У людей нет пищи, воды и медикаментов. Более 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Из них более трети приходится на Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск. Мы ожидаем, что эта цифра вырастет до 15,7 миллиона — это около 40 процентов всех жителей Украины, которые остались в стране», — добавил Антониу Гуттериш.

Генеральный секретарь ООН призвал Россию и Украину сложить оружие и обеспечить безопасность мирным жителям, которые страдают от боевых действий.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.