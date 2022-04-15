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Общество

Немного доброты. В Бишкеке открылась выставка художницы Халиды Шимовой

В «Галерее М» открылась выставка Халиды Шимовой.

Представлено более 50 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

Халида Шимова — постоянный участник коллективных экспозиций «Галереи М». И ее работы всегда привлекают к себе внимание своими яркими красками и добрым сюжетом.

Картины Халиды Шимовой нравятся всем. «В работах есть колорит и неторопливое описание бытия, и тайна сюжетов. Положительные установки, позитивное мироощущение, вера в лучшее, приятные эмоции и искренность», — так описали ее стиль организаторы.

Главные герои ее произведений — дети и простые труженики, музыканты и кукольники.

«В своих жанровых картинах она стремится передать индивидуальную неповторимость человека и его окружения. Отсюда пристальное внимание к малейшей детали или малейшему явлению жизни, что предает ее живописи большую эмоциональную выразительность. Техника этих работ скрупулезная, она максимально передает нюансы натуры: пчелка на спелых грушах, хлебные крошки на снегу, маковое поле — вырисовывая детали, Халида стремится передать запах и вкус предметов» — отметили в «Галерее М».

Художница также представила свою книгу «Радуга», в которой собраны ранние работы на детскую тему с небольшими текстами.

Халида Шимова — живописец, выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, член Союза архитекторов СССР, член Союза художников КР, лауреат первой премии международного фонда «Тюрксой», обладательница золотой медали международной выставки (Нью-Йорк).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230943/
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