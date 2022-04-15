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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование девочки с ДЦП. Начальник милиции взял расследование под контроль

В УВД Иссык-Кульской области проинформировали о расследовании по факту изнасилования несовершеннолетней девочки с инвалидностью.

По его данным, 1 апреля в ОВД Тюпского района поступило сообщение от районного управления труда и социального обеспечения и миграции о том, что 16-летняя несовершеннолетняя с инвалидностью встала на учет по беременности в территориальной больнице.

Сообщение в тот же день было зарегистрировано в ЕРП по статье 154 (изнасилование, повлекшее наступление беременности; совершенное в отношении ребенка в возрасте от 14 до 18 лет) УК КР, начато досудебное производство.

Были проведены освидетельствование девочки, назначены все необходимые судебно-медицинские, биологические, психолого-психиатрические экспертизы, допрошены родственники и назначен законный представитель потерпевшей.

5 апреля представители Ассоциации акушеров -гинекологов провели консилиум в Иссык-Кульской областной объединенной больнице по состоянию здоровья девочки. В нем они дали рекомендацию усилить уход и лечение. Начальником УВД Иссык-Кульской области расследование уголовного дела взято под личный контроль.

По данным ведомства, в последнее время в социальных сетях публикуется несоответствующая действительности информация об этом факте.

«Руководство УВД заверяет всех граждан, активистов и СМИ о том, что расследование данного уголовного дела будет проводится в рамках действующего законодательства и просит не обращать внимание на различные фейковые сообщения по данному факту, предоставляемые отдельными лицами в своих личных интересах», — отмечается в сообщении.

Напомним, 70-летнего мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки с инвалидностью. По информации правозащитника Камиля Рузиева, насильник до сих пор не привлечен к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230914/
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