13:47
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Общество

Ведь зима была нехолодной. Депутат удивлен, откуда миллиардные долги за свет

В Кыргызстане дебиторская задолженность потребителей электроэнергии перед распредкомпаниями составила более 1,6 миллиарда сомов. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил депутат Женишбек Токторбаев.

Сегодня на заседании фракции депутаты заслушивают информацию о нынешней ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана.

«Согласно отчету Министерства энергетики, на 1 января 2022 года дебиторская задолженность потребителей электроэнергии составила 1 миллиард 297 миллионов сомов. Говорится, что это по сравнению с прошлым годом меньше на 17 процентов. Но в феврале задолженность увеличилась на 387 миллионов сомов. В чем причина роста за два месяца? Ведь зима была не слишком холодной», — обратился Женишбек Токторбаев к замминистра энергетики Тилеку Айталиеву.

Чиновник ответил, что это текущие задолженности.

«Мы продаем электроэнергию некоторым муниципальным котельным. Они производят выплату по мере поступления денег в бюджет», — ответил Тилек Айталиев.

Нардеп поинтересовался, могут ли распредкомпании списать долги за электроэнергию.

«Если пользователи электроэнергии не платят долги, то им их не списывают. В зависимости от среднесрочных и долгосрочных долгов компании в соответствии с внутренними правилами обращаются в суд. По их итогу принимаются меры. Но такого нет, чтобы за год кому-то списали долг или сократили сумму», — сказал замминистра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230910/
просмотров: 35
Версия для печати
Материалы по теме
2024-жылы энергетика тармагына 74 миллиард сом бөлүнөт
Цифра дня. 74 миллиарда сомов выделят на энергосектор в 2024 году
Сотрудничество с Китаем. Подписан меморандум о строительстве каскада ГЭС в КР
Энергетики Кыргызстана получили новую технику
В 2024 году на энергосектор выделят почти 75 миллиардов сомов
Энергетиков с профессиональным праздником поздравил Садыр Жапаров
Кыргызстан к 2026 году начнет экспортировать электроэнергию — Акылбек Жапаров
В Бишкеке 600 квартир остались без отопления из-за долгов частной компании
Школьников Бишкека учат энергосбережению
Кыргызстан и Венгрия: новые возможности для развития энергетики
Популярные новости
Какая погода нас ожидает. К&nbsp;концу недели в&nbsp;Бишкеке снова снег и&nbsp;похолодание Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из&nbsp;56&nbsp;справился с&nbsp;тестом Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
13:33
С религиозными деятелями Бишкека и Чуйской области обсудили вакцинацию от кори С религиозными деятелями Бишкека и Чуйской области обсу...
13:00
Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США
12:30
Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда
12:21
Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины
11:59
Минцифры предлагает создать новое госучреждение по регистрации населения