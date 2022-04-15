Ведь зима была нехолодной. Депутат удивлен, откуда миллиардные долги за свет

В Кыргызстане дебиторская задолженность потребителей электроэнергии перед распредкомпаниями составила более 1,6 миллиарда сомов. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил депутат Женишбек Токторбаев.

Сегодня на заседании фракции депутаты заслушивают информацию о нынешней ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана.

«Согласно отчету Министерства энергетики, на 1 января 2022 года дебиторская задолженность потребителей электроэнергии составила 1 миллиард 297 миллионов сомов. Говорится, что это по сравнению с прошлым годом меньше на 17 процентов. Но в феврале задолженность увеличилась на 387 миллионов сомов. В чем причина роста за два месяца? Ведь зима была не слишком холодной», — обратился Женишбек Токторбаев к замминистра энергетики Тилеку Айталиеву.

Чиновник ответил, что это текущие задолженности.

«Мы продаем электроэнергию некоторым муниципальным котельным. Они производят выплату по мере поступления денег в бюджет», — ответил Тилек Айталиев.

Нардеп поинтересовался, могут ли распредкомпании списать долги за электроэнергию.

«Если пользователи электроэнергии не платят долги, то им их не списывают. В зависимости от среднесрочных и долгосрочных долгов компании в соответствии с внутренними правилами обращаются в суд. По их итогу принимаются меры. Но такого нет, чтобы за год кому-то списали долг или сократили сумму», — сказал замминистра.