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Общество

Кыргызстанцы споют на концерте «Бессмертного полка» в Москве

Кыргызстанцы Тимур Кожобеков и Миран Жанарбаев споют на большом праздничном концерте «Бессмертного полка» в Москве. Об этом сообщили представители Русского дома в Бишкеке.

По их словам, 9 мая 2022 года в день 77-летия Победы в Москве состоится музыкальный дебют международной сцены «Бессмертного полка». Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького.

С инициативой мероприятия еще осенью 2019 года выступил сопредседатель ООД «Бессмертный полк России», народный артист СССР Василий Лановой, который пригласил творческие делегации со всего мира приехать в столицу России на торжество, посвященное 75-летию Победы. Тогда помешала пандемия.

Для участия в концертной программе пригласили творческие коллективы и исполнителей из более 50 стран мира, в том числе Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230905/
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