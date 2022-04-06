Кыргызский театр оперы и балета подготовил концерт ко Дню народной революции

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приготовил концерт, посвященный Дню народной апрельской революции. Об этом сообщили в театре.

Сегодня в Малахитовом зале выступят заслуженные артисты КР Умут Тилегенова, Нуржигит Асанов, солисты Медияана Байиитова, Салыйма Маматова, Атахан Айбек уулу, Данияр Долотбаков, Бактыбек Алмабеков, Мурат Дербишалиев, Дмитрий Жумалиев, Сонкол Алмазбеков.

В программе популярные и всеми любимые произведения Джузеппе Верди, Джулио Каччини, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Эрнесто Де Куртиса и других.

Концертмейстер — Нуржан Токтобекова. Режиссер — Найля Рахмадиева.

Вход свободный. Начало в 18.00.