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Общество

Кыргызский театр оперы и балета подготовил концерт ко Дню народной революции

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приготовил концерт, посвященный Дню народной апрельской революции. Об этом сообщили в театре.

Сегодня в Малахитовом зале выступят заслуженные артисты КР Умут Тилегенова, Нуржигит Асанов, солисты Медияана Байиитова, Салыйма Маматова, Атахан Айбек уулу, Данияр Долотбаков, Бактыбек Алмабеков, Мурат Дербишалиев, Дмитрий Жумалиев, Сонкол Алмазбеков.

В программе популярные и всеми любимые произведения Джузеппе Верди, Джулио Каччини, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Эрнесто Де Куртиса и других.

Концертмейстер — Нуржан Токтобекова. Режиссер — Найля Рахмадиева.

Вход свободный. Начало в 18.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229919/
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