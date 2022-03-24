Отмена врачебных категорий: экономия денег или улучшение качества медуслуг?

С апреля 2022 года врачам обещают повысить зарплату. Аккурат перед этим заговорили об отмене квалификационных категорий, а соответственно, и доплат за них.

Многие этому не удивляются: в 2011-м при повышении зарплат учителям тоже отменили квалификационные категории. Хотя в общественных медицинских организациях заверяют: вопрос обсуждается уже несколько лет и не связан с недавним обещанным ростом зарплат. Делается это в рамках реформирования программы медобразования, в том числе и устранения недостатков действующей системы.

«Категории устарели и себя не оправдывают»

«При этом нет данных, что квалификационная категория медработников повлияла на улучшение качества медицинской помощи», — отметили в организации.

По данным Кыргызской медицинской ассоциации (КМА), лишь около 30 процентов медработников проходят аттестацию и имеют квалификационную категорию, посещают курсы повышения квалификации. Остальные не заинтересованы в прохождении таких курсов или обучаются нерегулярно.

По словам президента ОО «Ассоциация врачей по внутренней медицине» (АВВМ), профессора Акпая Сарыбаева, система квалификационных категорий устарела, в мировой практике их вообще нет, а во многих постсоветских государствах (страны Прибалтики, Казахстан и другие) уже отменили.

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Об этом же говорит и руководитель столичного Центра экстренной медицины (ЦЭМ) Искендер Шаяхметов: «Понятие категорий осталось только на постсоветском пространстве, за границей их изначально не было. Главный положительный смысл этих категорий — стимул учиться. Ведь медицина невозможна без постоянной учебы. Проблема в том, что на учебу надо приезжать в Бишкек, в Институт переподготовки и повышения квалификации. Есть, конечно, выездные циклы, но не так часто. Люди из регионов вынуждены приезжать в столицу, тратить время и деньги».

При этом, как подчеркнул Акпай Сарыбаев, нет корреляции между качеством оказываемых услуг и квалификационной категорией. «Многие врачи высшей категории не владеют высокотехнологичными методами диагностики или лечения.

Категория свидетельствует больше о стаже работы, чем о профессиональных навыках.

Например, вторую категорию дают после пяти лет работы, первую — после семи лет, а высшую присваивают тому, кто проработал более 10 лет», — сказал он в беседе с 24.kg.

«Молодым специалистам, не имеющим стажа, более выгодно повышение базового оклада, чем надбавки за квалификационную категорию, основанную на стаже. Тем более без стажа они не могут претендовать на категорию. Хотя у молодых кадров свежие знания, есть соответствующий опыт и выше производительность труда (дежурства, работа в красной зоне или в регионах по направлению, выезды по линии санитарной авиации)», — признают в КМА и перечисляют другие недостатки действующей системы.

Работников частных клиник аттестация, по итогам которой присваивается квалификационная категория, особо не мотивирует, поскольку не подразумевает дополнительных выплат за это.

Медработники с категорией оказывают такой же объем услуг, что и медработники без категории. Поэтому в ассоциации считают, что все врачи и медсестры должны оказывать услуги в рамках установленных стандартов.

«В нашей стране также разработаны и внедряются стандарты подготовки и профессиональной деятельности медицинских работников, каталоги компетенций, профессиональные стандарты, клинические протоколы и руководства. Все медработники по завершении профподготовки получают одинаковый сертификат и должны одинаково соответствовать стандартам в своей деятельности. Кроме того, необходимо унифицировать подходы к последипломному образованию, чтобы оно соответствовало международным стандартам», — отметил Акпай Сарыбаев.

Без аттестации не допустят к работе

Проходить аттестацию нужно каждые 5 лет, и для этого необходимы кредит-часы (занятия), 250 за 5 лет. То есть все медработники до единого обязаны проходить аттестацию, иначе они не будут допущены к работе.

В 2021 году в Кыргызстане утвердили Положение об аттестации медработников. Теперь это обязательная процедура, не только для присвоения категорий, но и для получения допуска к практической деятельности. Проведение аттестации делегировано профессиональным медицинским ассоциациям.

Для аттестации используется электронная система, ответы записываются и не могут быть исправлены после завершения и сдачи теста. Устного опроса и интервью у медработников сегодня нет, а значит, стало меньше субъективности при оценке знаний.

Кредит-часы, по мнению Искендера Шаяхметова, должны быть разбиты равномерно. Иначе возможны перекосы: несколько лет ничего не делать, а за год до повышения квалификации усиленно набрать необходимые кредит-часы в ущерб работе, учебе и всему остальному.

Как не потерять в зарплате?

Это главный вопрос у медиков на сегодня. Доплата за высшую категорию составляет 50 процентов от оклада, за первую — 30 процентов и за вторую — 10 процентов. В случае отмены категории отменят и надбавки. Стимула работать станет еще меньше. Не исключено, что часть врачей и медсестер при таком развитии ситуации задумается о смене профессии.

Пользователи соцсетей задаются также вопросом, как можно уравнять зарплату без учета имеющегося опыта и почему молодой специалист после вуза должен получать столько же, сколько профессионал с многолетним стажем и высшей категорией, которую, возможно, отменят.

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«Если доплаты за категории уберут и ничем не компенсируют, это будет конечно, печально, — признает глава ЦЭМ Искендер Шаяхметов. — У нас была надбавка за непрерывный стаж: если отработал более 10 лет, то получал 70 процентов доплаты. В 2011 году, когда нам подняли зарплату, эту надбавку убрали и сделали всем равномерно. Сегодня, независимо от того, день ты отработал или 30 лет, общая надбавка составляет 15 процентов. Конечно, это немного несправедливо, нет стимула. Сейчас всех волнует вопрос отмены категорий. Но нам обещают, что на зарплате это не скажется».

«В случае отмены квалификационных категорий должен быть предложен новый метод поощрения для медицинских работников за приобретение новых компетенций. Мы будем это обсуждать. Без этого отмены квалификационных категорий не будет, — заверил Акпай Сарыбаев. — Один из вариантов решения вопроса, на котором, вероятнее всего, мы остановимся: все врачи, у которых есть категория, продолжат получать ее до окончания срока, а те, кто сдал документы на категорию до 1 апреля 2022 года, должны будут сдать аттестацию, и по ее результатам будут получать надбавки за категорию до окончания срока».

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Еще один из рассматриваемых вариантов: при сохранении прежнего общего бюджета на зарплату администрация организации здравоохранения самостоятельно решает вопрос поощрения своих работников.

Этот механизм не новый и, как показала практика, может привести к спорам и обидам среди коллектива, когда кто-то считает, что работает больше и лучше другого.

В АВВМ заверяют, что Кыргызская медицинская ассоциация готова выслушать все предложения и рассмотреть их открыто и прозрачно, поэтому призывают медработников активно участвовать в своевременном обсуждении.