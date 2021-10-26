27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 11;

13.00-15.00 — отрезки улиц Достоевского, Менделеева, Кара-Жыгач, Исакеева, жилмассивы «Кара-Жыгач», «Дордой»;

15.00-17.30 — отрезки улиц Шаты, Бегматова, Берекет, жилмассив «Кара-Жыгач»;

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кожояр, Субан-Ата, Кемин);

9.30-19.00 — отрезок улицы Дачной;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (Чуй-1 — Чуй-6, Чуй-16 — Чуй-22), «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Куль, Шералиева, Сандык-Тор, Проектируемая, Кен-Кол, Кен-Суу, Чортекова), улица Боконбаева, 251;

9.00-12.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Самойленко, Центральная, Мостовая);

12.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик», «Киргизия-1», 2, отрезки улиц Бакаева, Абдрахманова, Он-Арча, Таалай, Улан, Карельской, Онежской, Кожомкулова, Западной, Улан;

10.00-13.00 — село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Кожобергенова, Луговая, Мусулманкулова).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-19.00 — села Маевка (улицы Веселая, Набережная, Сонкольская, Больничная, Молодая Гвардия, Восточная, Тепличная, Строительная, Сельская, Совхозная, Тулебердиева, Школьная, Скворцова, Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Полевая, Родниковая, Виноградная, Ала-Арчинская, Арычная, 8 Марта, Садаева, Дачная, Сонкольская, Берекет, Биримдик, Замандаш, Кут, Шаттык, Ынтымак, МТФ, переулок Южный, тупик Новый, жилмассивы «2 га», «6,9 га», «7 га», «12 га», «23 га», «Жанылык», «Колмо», «Тамырчы», «Умут», «Келечек»), Пригородное (улицы 8 Марта, Дорожная, Марата, Новая, Нижняя, Широкая, Серегина, Суворова, дачи «Достук», 1-10 линии), Карла Маркса (улица МТФ), Карьер, Аламедин (улицы Гоголя, Чернышевского, Алма-Атинская Чекиш-Ата, Заречная, Гидростроитель, Максима Горького, Панфилова, Иваницына, Чапаева, Панфилова, Набережная переулок Чуйский, Дальний), Башкара-Суу, Заречное, Лебединовка (улицы Мамыркалиева, Лермонтова, Комсомольская, Советская, Северная, Горького, Восточная, Набережная, Ауэзова, переулки Веселый, Ленина, Победы), Оскон-Ордо, Берлик (улицы Лесная, Токтогул, Новая, Жумалы), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Ат-Башы, Пятилетка, Мелиораторов, Заводская), Таш-Добо (улицы Больничная, Школьная), Кара-Жыгач (улица Кондучалова), Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Мурзалиева, Проектируемое, Аблесова, переулок Новый), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Восточная, Фрунзе, Октябрьская, Школьная, переулки Клубный, Больничный, Почтовый, контуры 578, 569, 554), жилмассивы «Кырман», «44 га» (улицы Ауэзова, Горького);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Белек (улица Токтогула), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго), Чат-Куль (улица Восточная), Арал (улица Картамбаева), Новопавловка (улицы Ак-Тал, Биримдик, Ийгилик, Проектируемая, Эркин-Тоо, Армейская, Баетова, Ключевая, Панфилова, Таласская, жилмассив «Ак-Ордо»), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Токтогула, Советской), Комсомольское (улицы Средняя, Пионерская, Карасуйская, Опытная, Чуйская, Школьная, Молодежная);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беш-Корюк (улицы Эсенгулова, Центральная, Касымкулова, Беш-Курюкская), Петровка (улицы Заводская, Советская, Искра, Колхозная, Курчатова, Колхозная), Садовое (улицы Советская, МТС, Колхозная), Беловодское (улицы Кирова, Шолохова, Киевская, Крупская, Пионерская, Комсомольская), Кыз-Моло, Сретенка (улицы Центральная, Крупская, кошары);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица Токтогула), села Полтавка (улицы Комсомольская, Горького, Комитерна, Партизанская, Центральная, Мелиораторов);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинды (улицы Чуйская, Кривенко, Советская, Сенобаза, Пушкина, Первомайская, Ленина, Калинина, Южная, Фрунзе, Линейная, Коммунистическая, Луговая, Каиндинская, переулок Южный), села Вознесеновка (улица Красноармейская);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Кен-Булун, станция «Ивановка»;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (улица Молодежная), села Чон-Далы (улицы Болоболаева, Куренкеева), Жайылма (улицы Токтогула, Рахматова), Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Маркса, Интернациональная, Пионерская, переулок Лермонтова), Бирдик;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улица Охотничья);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Прогресс (улица Ленина), Чуй (улицы Школьная, Межевая), Чон-Жар, Кош-Кашат, Карагул;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Бейшеке, Тар-Суу (улица Чункелеева), Калмак-Ашуу (улица Победы), Чым-Коргон (улица Казакбаева).

3 Таласская область Таласская область