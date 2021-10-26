23:55
USD 84.79
EUR 98.78
RUB 1.21
Общество

Несколько десятков смартфонов потеряют доступ к WhatsApp

С 1 ноября 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит поддержку смартфонов на базе Android 4.0.1 и старше. Об этом говорится на его официальном сайте.

Чтобы пользоваться сервисом дальше, необходимо обновить версию Android до 4.1. Если это невозможно, приобрести новый смартфон или до 1 ноября сохранить историю чатов (эта функция также отключится после указанной даты).

Разработчики напоминают, что WhatsApp можно использовать на iPhone под управлением iOS 10 и более новых версий (наиболее актуальной является iOS 15).

Всего под отключение попадут несколько десятков смартфонов, которые сейчас поддерживают работу с WhatsApp. Среди них несколько iPhone, а также Sony, ZTE, LG и другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211595/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Массовый сбой произошел в работе WhatsApp
WhatsApp добавит новую функцию конфиденциальности
Сообщения в WhatsApp смогут сами удаляться через 90 дней
WhatsApp представил функцию переноса чатов с iOS на Android
Просмотреть, но не сохранить. WhatsApp ввел исчезающие фото- и видеосообщения
Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую социальную сеть HalloApp
WhatsApp получит новую функцию для безопасного входа в аккаунт
Кардинально изменить WhatsApp пообещал Марк Цукерберг
В WhatsApp появится функция, которая многим пригодится
WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений сразу во всех чатах
Популярные новости
В&nbsp;Москве вновь кыргызстанцев не&nbsp;выпускают из&nbsp;аэропорта. Комментарий посольства В Москве вновь кыргызстанцев не выпускают из аэропорта. Комментарий посольства
Ребенок на&nbsp;уроке захотел в&nbsp;туалет, учитель не&nbsp;пустил. Чиновники разбираются Ребенок на уроке захотел в туалет, учитель не пустил. Чиновники разбираются
Неделя-24. Президентское соло и&nbsp;возвращение коррупции в&nbsp;Кыргызстан Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан
Госбольницы&nbsp;&mdash; не&nbsp;частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей Госбольницы — не частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
26 октября, вторник
23:51
Несколько десятков смартфонов потеряют доступ к WhatsApp Несколько десятков смартфонов потеряют доступ к WhatsAp...
23:12
Первые американские таблетки от COVID-19 одобрят в Европе
22:51
Выброс мусора. В Бишкеке нарушителя оштрафовали, а свалку так и не убрали
22:31
В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
22:02
Российский вуз приглашает кыргызстанцев на бесплатные курсы