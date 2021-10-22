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Общество

Журналисты нашли связь доменного регистратора с семьей Матраимовых и Финполом

Доменный регистратор-монополист компания «АзияИнфо» связана с семьей Матраимовых, партией «Мекеним Кыргызстан» и упраздненной ранее Финансовой полицией. Об этом сообщает издание Factcheck.kg.

Как указывается на сайте компании «АзияИнфо», она работает на рынке Кыргызстана 27 лет и предоставляет услуги доступа в интернет, голосовых коммуникаций и спутниковой связи, а также занимается проектированием коммуникационных систем.

Компания не только делает внушительные отчисления, но и получает госзаказы, выигрывает почти в 40 процентах случаев государственные тендеры.

Согласно данным Минюста, учредителем ОсОО «АзияИнфо» является пенсионерка Лилия Щербакова. Судя по социальным сетям, она на заслуженном отдыхе и путешествует. Хостинговая компания — не единственный бизнес 74-летней Лилии Александровны Щербаковой. Она также соучредитель в ОсОО «Бэль Канто». Еще один соучредитель фирмы — ее невестка оперная певица Замира Мавлянова.

Буквально до недавнего времени Лилия Щербакова владела третьей фирмой — ОсОО «Абай Строй Курулуш». В мае 2021 года в ней сменился владелец.

Вторым учредителем компании до перерегистрации был Кудайбергенов Адилет Алмасович. Известно, что в 2019-м он претендовал на место в списке резервных кадров Таможенной службы. Третьим соучредителем стройкомпании был Марлис Шабданов. Он был учредителем в ОсОО «Арек Строй», которое работает под брендом «Ихлас».

Он также шел под № 1 в списке кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» на выборах в Бишкекский городской кенеш в 2016 году. Но мандат не получил.

Утверждается, что Марлис Шабданов вел бизнес с супругой Искендера Матраимова Минавар Жумаевой и был ее партнером по фирмам «Пальма и К» и «Ош-Плаза».

После перерегистрации у «Абай Строй Курулуш» в документах появился мобильный номер телефона и сменился адрес регистрации. В приложении Getcontact более 100 тегов говорят о том, что новый мобильный номер принадлежит пользователю Чынгыз Финпол. Под этим тегом оказался 35-летний Чынгыз Асылбеков, ранее работавший в упраздненном Финполе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211297/
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