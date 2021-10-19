Четыреста школ КР получат бесплатные продукты и оборудование для пищеблоков

В Кыргызстане стартовала новая программа McGovern-Dole «Продовольствие для образования и детское питание». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, программа рассчитана на пять лет, она финансируется Департаментом сельского хозяйства США и реализуется «Мерсико в Кыргызстане».

«Программа окажет поддержку реализации по оптимизации школьного питания в Кыргызстане и планирует безвозмездное распределение продуктов питания в 400 школах, улучшение инфраструктуры учебных заведений и оснащение оборудованием школьных пищеблоков, повышение технического потенциала учителей начальных классов, поваров и лиц, ответственных за организацию питания, передачу книг в школьные и общественные библиотеки для учащихся начальных классов, а также организацию пришкольных садов», — отметили в ведомстве.