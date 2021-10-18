В Кыргызстане продолжается рост цен на продукты питания. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, за девять месяцев 2021 года в сравнении с концом 2020-го прирост потребительских цен и тарифов в целом по стране составил 6,5 процента. В указанный период наибольший рост цен отмечен на гречку (31,6 процента), лимоны (47 процентов), растительное масло (21,5 процента), сахар-песок (20,5 процента).

В целом цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 7,4 процента, алкогольные напитки и табачные изделия (9,8 процента), непродовольственные товары (6,4 процента), тарифы на услуги населению (2,4 процента).