Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев

Регистрация на участие в лотерее Green Card открыта. Заявки начали принимать с 6 октября, завершат 9 ноября 2021 года.

Ранее мы подготовили советы совместно с посольством США в Кыргызстане, как правильно оформить заявку и не стать жертвой мошенников.

В теории все выглядит довольно просто. Но каково это на практике, 24.kg рассказали кыргызстанцы Саадат Кудайбергенова и Данияр Акылбеков, которым повезло выиграть Green Card и получить ВНЖ (вид на жительство) в Соединенных Штатах Америки.

Что такое Middle Name?

Имя и фамилию нужно указывать, как в загранпаспорте (c 2018 года у всех участников лотереи должен быть действительный загранпаспорт). Если у вас несколько действующих загранпаспортов, можете выбрать данные любого из них.

В поле Middle Name многие ошибочно вписывают отчество. На самом деле Middle Name и отчество — разные понятия. В США у многих есть второе имя, но у нас такого нет. Обычно у кыргызстанцев в загранпаспорте указаны только имя и фамилия. Если у вас на первой странице документа указано отчество, то впишите его в графу Middle Name. Оно должно совпадать с написанием в загранпаспорте.