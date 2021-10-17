Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев

Регистрация на участие в лотерее Green Card открыта. Заявки начали принимать с 6 октября, завершат 9 ноября 2021 года.

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Ранее мы подготовили советы совместно с посольством США в Кыргызстане, как правильно оформить заявку и не стать жертвой мошенников.

В теории все выглядит довольно просто. Но каково это на практике, 24.kg рассказали кыргызстанцы Саадат Кудайбергенова и Данияр Акылбеков, которым повезло выиграть Green Card и получить ВНЖ (вид на жительство) в Соединенных Штатах Америки.

1 На каком языке заполнять? На заполнение заявки вам понадобится 15-20 минут — так говорят бывалые. Анкета состоит из нескольких частей. Первая — личные данные. Нужно ответить на 15 вопросов. Если вы указали супругу/супруга или детей, то откроется вторая часть заявки, которую тоже нужно будет заполнить. Заполнять заявку нужно латинскими буквами.

2 Что такое Middle Name? Имя и фамилию нужно указывать, как в загранпаспорте (c 2018 года у всех участников лотереи должен быть действительный загранпаспорт). Если у вас несколько действующих загранпаспортов, можете выбрать данные любого из них. В поле Middle Name многие ошибочно вписывают отчество. На самом деле Middle Name и отчество — разные понятия. В США у многих есть второе имя, но у нас такого нет. Обычно у кыргызстанцев в загранпаспорте указаны только имя и фамилия. Если у вас на первой странице документа указано отчество, то впишите его в графу Middle Name. Оно должно совпадать с написанием в загранпаспорте. Если в вашем загранпаспорте нет отчества на латинице, но есть на кириллице, то не пишите его.

3 Город, в котором вы родились Указывайте современное название населенного пункта, даже если в свидетельстве о рождении написано старое название. То есть если в нем указан Фрунзе, то в анкете нужно указать Бишкек. Собеседники редакции советуют писать через тире старое и новое названия. Например, Фрунзе — Бишкек. Укажите только название города или поселка. Область, район и улицу вписывать не надо. Не забывайте, что название населенного пункта нужно размечать строго латинскими буквами.

4 Правильная фотография Отмечается, что многие заявки на получение заветной Green Card отклоняют из-за некачественного фото. Поэтому ваш снимок для участия в визовой лотерее должен соответствовать простым, но строгим правилам: смотрите прямо в камеру;

делать фото нужно строго на белом фоне;

человек не должен быть в очках;

снимки лиц с покрытой головой или в головных уборах позволены лишь в том случае, если это связано с религиозными убеждениями;

изображение должно быть в формате JPEG;

максимальный размер фото 240 килобайт (240 Кб).

5 Уровень образования Уровень образования в заявке указывается по факту на момент заполнения. Не имеет значения, что вы через месяц планируете получить аттестат или диплом. Будет учитываться тот уровень образования, который есть у заявителя на момент отправки формы: Primary school only — только начальная школа;

High School, no degree — средняя школа, без аттестата;

High School degree — средняя школа c аттестатом;

Vocational School — профессионально-техническое училище;

Some University Courses — неполное высшее (можно и техникум);

University Degree — высшее образование;

Some Graduate Level Courses — некоторые курсы на уровне магистратуры;

Master’s Degree — степень магистра;

Some Doctorate Level Courses — незавершенная аспирантура/докторантура;

Doctorate Degree — докторантура.

6 Дети и супруги В анкете должны быть указаны все дети в возрасте до 21 года, если они не состоят в браке, независимо от места их проживания. Исключение составляют только дети — граждане или постоянные жители Америки. Просто напишите цифрой число детей. Если их нет, то оставьте это поле пустым. Если у вашей супруги или супруга есть родные дети (до 21 года) от предыдущего брака, вы также должны отметить их в анкете. Но приемных детей вписывать не нужно.

7 Вторая часть Обязательно проверьте, правильно ли вы все заполнили в первой части заявки, и нажмите на кнопку Continue («Продолжить»). Если указали супругу/супруга или детей, то откроется вторая часть анкеты. Здесь вы также заполняете все поля, указав данные членов семьи. Отметим, что для каждого нужна отдельная фотография, которая также соответствует всем требованиям, указанным выше. Принцип заполнения такой же, как и для основного заявителя. Если ваши супруга/супруг тоже хотят участвовать в программе, то они могут заполнять заявку отдельно. Шансы на выигрыш увеличиваются.

8 Заполняйте только одну анкету Важный момент: каждый человек может заполнить только одну заявку. Если система обнаружит несколько одинаковых анкет, то аннулирует все экземпляры. Поэтому не нужно пытаться таким методом увеличивать свои шансы на победу. Анкета участника в целом не сложная, ее вполне можно заполнить без посторонней помощи. Все, что нужно указать: имя, адрес, телефон, паспортные данные, образование, семейное положение и данные о детях.

9 Только официальный сайт Анкеты можно подавать только на одном официальном сайте, все остальные фальшивые. Ближе к концу даты приема заявок сайт может быть перегружен из-за огромного числа подающих анкеты людей. Поэтому подавайте между началом и окончанием лотереи. Перед началом розыгрыша появляется множество агентств, предлагающих свои услуги в оформлении анкеты. Не стоит пользоваться такими предложениями, потому что самостоятельно разобраться нетрудно, а посредники берут немалые деньги (до 2 тысяч сомов).