Варенье, пастила, соки. Фермеры из КР представили продукцию на WorldFood Moscow

В Международном выставочном центре (Москва, Россия) проходит осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow — 2021. В ней приняли участие предприниматели из Кыргызстана, сообщает посольство КР в РФ.

По его данным, представители малого и среднего бизнеса, а также фермеры презентовали продукцию из Кыргызстана.

Десять кыргызстанских компаний привезли на выставку свежие, сушеные и консервированные овощи, фруктовые соки, варенье, джемы, кисломолочную продукцию, фасоль, яблоки, сливы, фруктовую пастилу.

В WorldFood Moscow — 2021 принимают участие более 600 компаний — производителей и поставщиков продуктов питания из 30 стран мира и 59 субъектов России.