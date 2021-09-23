Бишкекский горсуд посчитал достоверным расследование журналиста по ПДД

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда столицы о признании достоверным расследования журналиста Улукбека Карыбек уулу по нарушениям ПДД. Об этом 24.kg сообщил журналист.

Читайте по теме В Бишкеке суд признал достоверной информацию журналиста о нарушениях ПДД

По его словам, ранее ОсОО «Вега Оперейтинг Компани», которая реализует проект «Безопасный город», обжаловала решение первой инстанции. Однако городской суд посчитал, что вся информация в видеосюжете верна.

«Суд второй инстанции признал, что вся информация, которую мы указали в расследовании, достоверная. Ранее компания требовала взыскать с нас моральный ущерб в размере 100 тысяч сомов и признать публикацию недостоверной», — сказал Улукбек Карыбек уулу.

Журналист опубликовал на своем YouTube-канале расследование о работе «Безопасного города». В материале Улукбек Карыбек уулу указал на нарушения Правил дорожного движения со стороны сотрудников компании и чиновников. По данным журналиста, директор ОсОО Арман Насипкулов 91 раз нарушил ПДД, но ни разу штраф не оплатил. Бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков нарушил ПДД 264 раза и не оплатил штрафы. Он ездил с подложными номерами. Компания «Вега Оперейтинг Компани» опровергла информацию журналиста. По данным представителей ОсОО, указанное в сюжете автотранспортное средство не принадлежит их руководству. Авто использовалось для выполнения в 2019 году тестовых проверок работы аппаратно-программных комплексов в установленных местах, о чем имеется документальное подтверждение.