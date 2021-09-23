Бишкекский горсуд посчитал достоверным расследование журналиста по ПДД

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда столицы о признании достоверным расследования журналиста Улукбека Карыбек уулу по нарушениям ПДД. Об этом 24.kg сообщил журналист.
По его словам, ранее ОсОО «Вега Оперейтинг Компани», которая реализует проект «Безопасный город», обжаловала решение первой инстанции. Однако городской суд посчитал, что вся информация в видеосюжете верна.
«Суд второй инстанции признал, что вся информация, которую мы указали в расследовании, достоверная. Ранее компания требовала взыскать с нас моральный ущерб в размере 100 тысяч сомов и признать публикацию недостоверной», — сказал Улукбек Карыбек уулу.
Журналист опубликовал на своем YouTube-канале расследование о работе «Безопасного города». В материале Улукбек Карыбек уулу указал на нарушения Правил дорожного движения со стороны сотрудников компании и чиновников. По данным журналиста, директор ОсОО Арман Насипкулов 91 раз нарушил ПДД, но ни разу штраф не оплатил. Бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков нарушил ПДД 264 раза и не оплатил штрафы. Он ездил с подложными номерами. Компания «Вега Оперейтинг Компани» опровергла информацию журналиста. По данным представителей ОсОО, указанное в сюжете автотранспортное средство не принадлежит их руководству. Авто использовалось для выполнения в 2019 году тестовых проверок работы аппаратно-программных комплексов в установленных местах, о чем имеется документальное подтверждение.