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Общество

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19-24 сентября. Чемпионат Кыргызской Республики по боксу. Бишкек

В первенстве принимают участие более 100 боксеров со всех регионов республики. Соревнования проходят в 14 весовых категориях среди мужчин и четырех — среди женщин.

21 сентября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 21-й тур

«Нефтчи» — «Каганат»;
«Алга» — «Кара-Балта»;
«Абдыш-Ата» — «Алай»;
«Илбирс» — «Дордой».

25 сентября. Турнир по теннису Men’s Cup. Бишкек

Соревнования на кортах «Тай Брейк» пройдут в мужской парной категории.

25-26 сентября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 22-й тур

25 сентября:
«Дордой» — «Каганат»;
«Абдыш-Ата» — «Нефтчи»;

26 сентября:
«Илбирс» — «Кара-Балта»;
«Алга» — «Алай».

26 сентября. Забег по сохранению снежного барса Toyboss Snow Leopard Run. Бишкек

Это самый масштабный забег в Кыргызстане, когда тысячи человек могут пробежать по главным улицам столицы.

Дистанции: 5, 14 и 21,1 километра, а также Kid’s Run (для детей 3-10 лет).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207504/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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