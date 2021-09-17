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Общество

В Россию из Кыргызстана и Казахстана не пропустили подкарантинную продукцию

В Россию из Кыргызстана и Казахстана не пропустили 65 тонн подкарантинной продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю.

По его данным, с 10 по 17 сентября в Кулундинском и Третьяковском районах не допущен ввоз 41 тонны репчатого лука, 18 тонн свежего перца, 2 тонн ягод (клубника, малина).

Продукцию ввозили с недействительными фитосанитарными сертификатами, содержащими сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам.

Ввоз груза запрещен, его вернули отправителям. Виновных привлекли к административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207503/
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