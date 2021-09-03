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Общество

Родные погибшего Умутбека Алтынбек уулу до сих не получили квартиру

Родные погибшего в ходе октябрьских событий Умутбека Алтынбек уулу до сих не получили квартиру. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

По его словам, семье в ближайшее время выделят квартиру в Бишкеке. Он напомнил, что соответствующее поручение было дано Садыром Жапаровым еще в октябре-ноябре 2020 года.

Но в силу безответственного отношения отдельных чиновников столичной мэрии этот вопрос не был решен своевременно.

Эрбол Султанбаев

Он добавил, что вопрос находится под личным контролем главы государства.

Напомним, еще в ноябре Бишкекский городской кенеш вынес на общественное обсуждение проект постановления о передаче семье погибшего квартиры на безвозмездной основе.

Умутбеку было 19 лет. Молодому мужчине во время милицейского разгона митингующих попала граната в ногу, это стало причиной его смерти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205911/
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