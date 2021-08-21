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Общество

В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться

В Бишкеке пакистанцев заставили убирать мусор. Видео распространили в соцсетях.

На видеоролике мужчина матерится и ругает иностранцев за то, что те разбросали мусор на территории жилого дома. «Вот чтобы нам потом не говорили, что мы к иностранцам плохо относимся, вызвали сотрудников мэрии. Они все зафиксировали. Посмотрите, разбросали тут мусор. Приехали как гости, но ведут себя по-хамски», — говорит горожанин.

После «гостям» столицы вручили веник, полиэтиленовые пакеты и заставили убирать мусор вокруг.

В санитарно-экологической инспекции муниципалитета 24.kg пояснили, что 20 августа к ним обратился бишкекчанин, который пожаловался на иностранцев, которые выбрасывают мусор в неположенном месте на улице Гоголя.

Выехав на место, сотрудники инспекции составили протокол на гражданина Пакистана М.Ш. по статье 71 «Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах» Кодекса о нарушениях и оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов.

Отметим, ранее Федерация пакистанских студентов в Кыргызстане призвала кыргызстанцев избегать негативного отношения к иностранцам из-за последних событий в Афганистане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204665/
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