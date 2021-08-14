В Джети-Огузе во время рейда выявили несовершеннолетних, работающих на рынке

Прокуратура Джети-Огузского района совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провела рейды. Об этом 24.kg сообщил исполняющий обязанности прокурора района Акжол Абылкасымов.

По его словам, на рынке села Кызыл-Суу выявили 12 несовершеннолетних, которые работали продавцами в продуктовых магазинах, торговали одеждой, фруктами и овощами без согласия родителей.

«С родителями работающих детей провели разъяснительные работы. Следует отметить, что по Трудовому кодексу учащиеся, достигшие 14 лет, могут заключить трудовой договор с письменного согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) или органа опеки и попечительства, чтобы в свободное от учебы время работать. При этом работа не должна причинять вред здоровью и нарушать учебный процесс. Родители (опекун, попечитель) и несовершеннолетний подписывают трудовой договор. Прокуратурой Джети-Огузского района поручено ИДН ОВД района усилить профилактику в этом направлении», — сказал Акжол Абылкасымов.