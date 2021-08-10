С начала года в Россию из Кыргызстана ввезли десятки тонн небезопасной продукции

С начала года в Красноярский край из Кыргызстана и Казахстана ввезли более 130 тонн небезопасной продукции (фрукты и овощи). Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, в 11 случаях на плодах яблок, абрикосов, персиков, слив, нектаринов, груш обнаружили калифорнийскую щитовку (84,4 тонны), в двух случаях обнаружена восточная плодожорка в свежих персиках (12,5 тонны), в томатах нашли южноамериканскую томатную моль (36,2 тонны).

В отношении зараженной подкарантинной продукции приняты следующие меры: 46,6 тонны — уничтожено, 6,8 тонны — обеззаражено. Провоз продукции с обнаруженной калифорнийской щитовкой (84,4 тонны) разрешен.