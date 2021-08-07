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Общество

Олимпиада-2020. Выступление Акжола Махмудова вдохновило кыргызстанцев

Выступление серебряного призера Олимпиады-2020 в Токио вдохновило кыргызстанцев.

В своей речи Акжол Махмудов поблагодарил кыргызстанцев за то, что, несмотря на жару, они пришли поддержать спортсменов и поздравить их с победой. Он отметил, что эта поддержка является для них большим стимулом. И, выступая в Токио, несмотря на большое расстояние, члены сборной ее ощущали.

«Мы видели, как болельщики приходили на площадь, чтобы поддержать нас. Такого в других странах не было. Поэтому, когда мы показывали спортсменам других стран, как за нас болели на родине, они удивлялись и восхищались. Спасибо вам за это огромное», — сказал Акжол Махмудов.

В завершение речи он зачитал стихотворение поэта Мирлана Самыйкожо, призывающее к единству и сплоченности, «Бирик, кыргыз».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203434/
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