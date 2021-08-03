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Общество

Олимпиада-2020. Нурсултан Кенешбеков стал 35-м на дистанции 5 тысяч метров

На Олимпиаде в Токио кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков занял 35-е место на дистанции 5 тысяч метров.

Со временем 14 минут 7,79 секунды он занял 18-е место в своем забеге.

Согласно протоколам двух забегов, хуже время у двух спортсменов, трое не вышли на старт. Всего в списке 40 участников.

Сегодня борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов завоевал серебро Олимпиады в Токио. 

Еще одна кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова сегодня вышла в финал турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203058/
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