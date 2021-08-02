Таалайбек Сарыбашев уволил своего сына из мэрии Бишкека

И. о. мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашев уволил своего сына, работающего в столичном муниципалитете. Об этом в Facebook сообщил Азамат Абсаттаров, пресс-секретарь мэрии южной столицы.

По его словам, специалист организационно-инспекторского отдела центрального аппарата муниципалитета Бишкека Нурсултан Насирбеков освобожден от должности согласно распоряжению Таалайбека Сарыбашева.

Его сын проработал в мэрии почти год, пришел на должость через конкурс.