Таалайбек Сарыбашев уволил своего сына из мэрии Бишкека

И. о. мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашев уволил своего сына, работающего в столичном муниципалитете. Об этом в Facebook сообщил Азамат Абсаттаров, пресс-секретарь мэрии южной столицы.
По его словам, специалист организационно-инспекторского отдела центрального аппарата муниципалитета Бишкека Нурсултан Насирбеков освобожден от должности согласно распоряжению Таалайбека Сарыбашева.
Его сын проработал в мэрии почти год, пришел на должость через конкурс.
назначили Таалайбека Сарыбашева. Ранее он был градоначальником южной столицы. Чиновнику 50 лет, родился в селе Гульчо Алайского района.