16:51
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Общество

Борьба за клиентов. Сервисы поиска авиабилетов устроили маркетинговую войну

В центре Бишкека два бренда, представляющие сервисы по поиску авиабилетов, устроили настоящую войну за внимание клиентов. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Сначала на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя появился баннер: «Aviasales.kg купил этот баннер. Твоя очередь купить авиабилет через Aviasales.kg». Почти сразу на том же перекрестке появилось рекламное сообщение сервиса Bookit: «Можно купить баннер, но нельзя купить народную любовь».

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg. А так реклама выглядит сейчас

«Но на этом история не закончилась. Посередине появился новый баннер от Aviasales.kg, который стал указателем между двух баннеров: «←Поиск дешевых цитат │ Поиск дешевых авиабилетов→», — рассказали очевидцы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202788/
просмотров: 498
Версия для печати
Популярные новости
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
Аномальная жара. В&nbsp;Кыргызстане 26&nbsp;июля вновь побит рекорд метеонаблюдений Аномальная жара. В Кыргызстане 26 июля вновь побит рекорд метеонаблюдений
Кыргызстанцы, выезжающие на&nbsp;длительное время за&nbsp;рубеж, должны выписаться Кыргызстанцы, выезжающие на длительное время за рубеж, должны выписаться
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в&nbsp;ИВС ГУВД Бишкека Беспорядки в Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в ИВС ГУВД Бишкека
Бизнес
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
31 июля, суббота
16:46
Страны ЦА не сотрудничают в водноэнергетической сфере. Ущерб — $4,5 миллиарда Страны ЦА не сотрудничают в водноэнергетической сфере....
16:22
Борьба за клиентов. Сервисы поиска авиабилетов устроили маркетинговую войну
16:07
Все пункты вакцинации теперь доступны в приложении «2ГИС»
15:45
В Бишкеке продолжают проводить исследования для спасения дубов от вредителей
15:22
Филиал Казанского федерального университета могут открыть в Бишкеке или Караколе