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Общество

27 резервистов назначены акимами и замакимами районов

27 резервистов назначены акимами и замакимами районов, сообщает пресс-служба Госкадровой службы.

По ее данным, из числа национального резерва кадров уже производится назначение согласно конкурсному отбору. Так, с регионального резерва на должность главы местной районной государственной администрации назначены 15 резервистов, на должность заместителя главы местной районной государственной администрации — 12 резервистов.

Как отметили в ГКС, всего в национальном резерве кадров числится 286 резервистов. Из них 164 — на высшую административную должность и 122 резервиста — на главную. В региональный резерв кадров зачислен 321 человек.

Национальный резерв — группа кандидатов (резервистов) на замещение главных и высших административных государственных должностей и муниципальных должностей государственной гражданской и муниципальной службы. Согласно законодательству, при отборе кадров на высшую и главную должности назначение производится из лиц, состоявшихся в национальном и внутреннем резервах кадров.

 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201857/
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