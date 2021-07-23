27 резервистов назначены акимами и замакимами районов, сообщает пресс-служба Госкадровой службы.

По ее данным, из числа национального резерва кадров уже производится назначение согласно конкурсному отбору. Так, с регионального резерва на должность главы местной районной государственной администрации назначены 15 резервистов, на должность заместителя главы местной районной государственной администрации — 12 резервистов.

Как отметили в ГКС, всего в национальном резерве кадров числится 286 резервистов. Из них 164 — на высшую административную должность и 122 резервиста — на главную. В региональный резерв кадров зачислен 321 человек.

Национальный резерв — группа кандидатов (резервистов) на замещение главных и высших административных государственных должностей и муниципальных должностей государственной гражданской и муниципальной службы. Согласно законодательству, при отборе кадров на высшую и главную должности назначение производится из лиц, состоявшихся в национальном и внутреннем резервах кадров.