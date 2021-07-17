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Общество

Предприниматели и торговцы раздают продукты бедным семьям в регионах

Предприниматели раздают продукты бедным семьям в регионах. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.

По данным управления, накануне в селе Манас Таласской области местные бизнесмены купили и раздали продуктовые наборы 50 малоимущим семьям на общую сумму 90 тысяч сомов.

Аналогичная помощь оказана 40 семьям села Салкын-Ордо Чуйской области.

«Сотрудники муфтията работают совместно с местным самоуправлением и устанавливают нуждающиеся семьи. После мы ищем спонсоров и оказываем помощь. Эти работы ведутся повсеместно», — рассказали в ДУМК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201426/
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