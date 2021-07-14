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Общество

Скандал в «Кыргызтелекоме». Хронология и причины конфликта, по версии ФУГИ

Фонд по управлению государственным имуществом пытается реформировать ОАО «Кыргызтелеком», однако столкнулся с противодействием со стороны совета директоров компании. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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В ведомстве отмечают, что 23 апреля на годовом общем собрании акционеров было принято решение об избрании членов совета директоров акционерного общества. По итогам голосования совет практически полностью был оставлен в прежнем составе.

«Однако основные показатели ОАО «Кыргызтелеком» за первое полугодие существенно не улучшились, в связи с чем ФУГИ начал работу по реформированию его деятельности. Было принято решение срочно изменить состав всех органов управления акционерным обществом», — говорится в сообщении.

В фонде подчеркивают, что совет директоров ОАО начал вмешиваться в эту работу. Основное противодействие, по мнению ФУГИ, исходит от председателя совета директоров «Кыргызтелекома» Бианки Маралбу.

За минувший год в «Кыргызтелекоме» получен рекордный убыток в размере 128 миллионов сомов, что говорит о непрофессионализме совета директоров.

«Совет директоров принял незаконное решение в отношении членов правления ОАО «Кыргызтелеком», отстранив двух его членов — Кожомуратова и Чапаеву. Фонд так и не получил бланки протоколов голосования, так как они были испорчены», — уверяют в ФУГИ.

После этого фондом было внесено решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызтелеком», однако советом директоров на это был дан немотивированный отказ.

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«По поводу сообщения Бианки Маралбу об угрозах со стороны председателя ФУГИ Мирлана Бакирова заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Встреча была организована по просьбе самой Бианки Маралбу, и на ней присутствовали сотрудники фонда и члены совета директоров, которые могут при необходимости подтвердить, что никаких угроз в ее адрес не поступало», — заметили в пресс-службе ведомства.

В Фонде госимущества уверяют: работа по реформированию ОАО «Кыргызтелеком» продолжится.

Напомним, сегодня на пресс-конференции в Бишкеке глава «Кыргызтелекома» Бианка Маралбу  сообщила, что совет директоров лишил Замира Кожомуратова полномочий члена правления из-за его несоответствия занимаемой должности и частых прогулов. После этого совет столкнулся с давлением со стороны ФУГИ и ГКНБ. Замир Кожомуратов приходится племянником Камчыбеку Ташиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201156/
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