Скандал в «Кыргызтелекоме». Хронология и причины конфликта, по версии ФУГИ

Фонд по управлению государственным имуществом пытается реформировать ОАО «Кыргызтелеком», однако столкнулся с противодействием со стороны совета директоров компании. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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В ведомстве отмечают, что 23 апреля на годовом общем собрании акционеров было принято решение об избрании членов совета директоров акционерного общества. По итогам голосования совет практически полностью был оставлен в прежнем составе.

«Однако основные показатели ОАО «Кыргызтелеком» за первое полугодие существенно не улучшились, в связи с чем ФУГИ начал работу по реформированию его деятельности. Было принято решение срочно изменить состав всех органов управления акционерным обществом», — говорится в сообщении.

В фонде подчеркивают, что совет директоров ОАО начал вмешиваться в эту работу. Основное противодействие, по мнению ФУГИ, исходит от председателя совета директоров «Кыргызтелекома» Бианки Маралбу.

За минувший год в «Кыргызтелекоме» получен рекордный убыток в размере 128 миллионов сомов, что говорит о непрофессионализме совета директоров.

«Совет директоров принял незаконное решение в отношении членов правления ОАО «Кыргызтелеком», отстранив двух его членов — Кожомуратова и Чапаеву. Фонд так и не получил бланки протоколов голосования, так как они были испорчены», — уверяют в ФУГИ.

После этого фондом было внесено решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызтелеком», однако советом директоров на это был дан немотивированный отказ.

«По поводу сообщения Бианки Маралбу об угрозах со стороны председателя ФУГИ Мирлана Бакирова заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Встреча была организована по просьбе самой Бианки Маралбу, и на ней присутствовали сотрудники фонда и члены совета директоров, которые могут при необходимости подтвердить, что никаких угроз в ее адрес не поступало», — заметили в пресс-службе ведомства.

В Фонде госимущества уверяют: работа по реформированию ОАО «Кыргызтелеком» продолжится.

Напомним, сегодня на пресс-конференции в Бишкеке глава «Кыргызтелекома» Бианка Маралбу сообщила, что совет директоров лишил Замира Кожомуратова полномочий члена правления из-за его несоответствия занимаемой должности и частых прогулов. После этого совет столкнулся с давлением со стороны ФУГИ и ГКНБ. Замир Кожомуратов приходится племянником Камчыбеку Ташиеву.