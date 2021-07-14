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Общество
Сюжет: COVID-19

КНР предоставит Кыргызстану еще 150 тысяч доз вакцины против COVID-19

КНР предоставит Кыргызстану еще 150 тысяч доз вакцины против COVID-19. Об этом стало известно на встрече заместителя министра иностранных дел Айбека Артыкбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Китае Ду Дэвэнь.

Особое внимание было уделено вопросам увеличения объема грузоперевозок между КР и КНР. В частности, Айбек Артыкбаев попросил оказать содействие в скорейшем пропуске оборудования из Китая в Кыргызстан через КПП «Иркештам», необходимого для модернизации Токтогульской ГЭС.

Ду Дэвэнь заверила, что китайская сторона окажет максимальное содействие по решению вопроса.

Обсуждены вопросы совместной борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции. В этом контексте заместитель министра поблагодарил за решение китайской стороны о предоставлении правительством КНР второй партии вакцины против COVID-19 в количестве 150 тысяч доз, а также за постоянную поддержку Кыргызстана в борьбе с COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201135/
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