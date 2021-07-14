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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19 & Можно ли иностранно получить прививку в Кыргызстане

При каких условиях иностранные граждане могут получить прививку от коронавируса в Кыргызстане, 24.kg рассказали в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По данным специалистов, прививку можно получить при наличии справки с места работы либо справки от миграционной службы о временном проживании в КР. При этом ограничения могут распространяться на граждан, прибывших из СНГ.

«Некоторые граждане Узбекистана, Таджикистана или Казахстана специально пересекают границу, чтобы получить именно нашу вакцину, поскольку у них на родине нет. Но у нас каждая доза на счету, поэтому спрашиваем справки», — пояснили в центре.

Напомним, 11 июля из Китая в Кыргызстан поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в парках, торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201069/
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